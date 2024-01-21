Сократился внешний долг Азербайджана
По состоянию на 31 декабря 2023 года внешний государственный долг Азербайджана был эквивалентен 6480,7 миллиона долларов США (11 миллиардов 017,2 миллиона манатов), или 9,0 процента валового внутреннего продукта (ВВП).
Как сообщили в Министерстве финансов, по сравнению с 1 января прошлого года объем внешнего государственного долга Азербайджана сократился на 212,5 миллиона долларов США (361,2 миллиона манатов), или на 3,2 процента в абсолютном выражении.
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