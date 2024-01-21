Азербайджан и Россия подписали дорожную карту

На встрече было выражено удовлетворение успешным развитием азербайджано-российских отношений в различных сферах.

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с находящимся с визитом в Баку заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком.

Было отмечено, что подписание 22 февраля 2022 года в Москве президентами Азербайджана и России «Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией» вывело двусторонние отношения на качественно новый уровень.

Подчеркнуто, что между двумя странами существует очень широкая договорно-правовая база. Были высоко оценены результаты исполнения дорожных карт по развитию ключевых направлений азербайджано-российского сотрудничества до 2024 года, выражен взаимный интерес в продолжении этого сотрудничества.

В течение 2018-2023 годов, охватывающих период исполнения дорожных карт, были предприняты практические шаги по упрощению торговли и диверсификации товаропотока, совершенствованию таможенной и погранично-пропускной инфраструктуры, увеличению объемов грузоперевозок через государственную границу.

В результате принятых мер была обеспечена стабильная динамика азербайджано-российских торгово-экономических отношений, по сравнению с 2017 годом товарооборот вырос более чем в 2 раза, в прошлом году превысил 4,3 миллиарда долларов США.