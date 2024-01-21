Миссия ООН приедет в Азербайджан

На этой неделе секретариат Рамочной конвенции ООН по изменению климата направит в Азербайджан техническую миссию. Об этом сказал Самир Нуриев, руководитель Администрации президента Азербайджана, председатель Организационного комитета, созданного в связи с проведением в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), 19-й сессии встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии встречи сторон Парижского соглашения.

Глава Администрации президента отметил, что на основе диалога будут проведены подготовительные работы, подчеркнул необходимость оценки потребностей во всех соответствующих областях с целью организации COP29.

Самир Нуриев также сказал, что Азербайджан как ответственный член международного сообщества и надежный партнер проводит обмен опытом со странами, принимавшими COP в предыдущие годы.