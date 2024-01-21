Российский самолет «уронил» авиабомбу под Белгородом
Российский военный самолет сбросил авиабомбу на дамбу в Белгородской области.
Российский Telegram-канал ASTRA сообщает, что самолет «уронил» авиабомбу над плотиной на территории России. Произошло это 21 января.
«В водоеме обнаружили авиабомбу ФАБ-250. По данным ASTRA, в результате сброса боеприпаса частично повреждена плотина. Пострадавших нет», - пишет канал.
Официально в Минобороны РФ этот инцидент не комментируют.
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