Российский самолет «уронил» авиабомбу под Белгородом

Российский военный самолет сбросил авиабомбу на дамбу в Белгородской области.

Российский Telegram-канал ASTRA сообщает, что самолет «уронил» авиабомбу над плотиной на территории России. Произошло это 21 января.

«В водоеме обнаружили авиабомбу ФАБ-250. По данным ASTRA, в результате сброса боеприпаса частично повреждена плотина. Пострадавших нет», - пишет канал.

Официально в Минобороны РФ этот инцидент не комментируют.