Они потребовали приложить больше усилий для освобождения удерживаемых в плену граждан.

По данным Reuters, в здание ворвались около 20 человек. Одна женщина держала в руках фотографии трех членов семьи, которые удерживаются в секторе Газа боевиками ХАМАС. На плакатах протестующих была надпись: «Вы не будете сидеть здесь, пока они там умирают». Родственники призывали освободить заложников как можно скорее и предпринять решительные действия.

Один из протестующих, пишет The Times of Israel, сказал председателю финансовой комиссии Моше Гафни: «Вы развалили правительство ради своих интересов, но возвращение заложников вы развалить не сможете». Никого из родственников не задержали.

По последним данным, в плену в секторе Газа удерживаются 132 человека. Во время недельного перемирия в конце ноября 2023 года были освобождены 108 заложников. Согласно данным израильской стороны, с начала войны погибли как минимум 27 заложников.