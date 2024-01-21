Вице-премьер России у Али Асадова фото
22 января премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком.
Согласно сообщению пресс-службы Кабинета министров, на встрече были рассмотрены актуальные вопросы азербайджано-российского торгово-экономического сотрудничества, ход реализации совместных проектов.
Стороны отметили важность подписания «Дорожной карты по развитию ключевых направлений азербайджано-российского сотрудничества на 2024 – 2026 годы».