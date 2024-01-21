Министр науки и образования Эмин Амруллаев 22 января в ходе визита в Гёйчай осмотрел среднюю школу №9, которой требуется ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно информации, министр дал поручение в кратчайшие сроки приступить к ремонтным работам. Проектирование школы будет проведено в этом году, и сразу после этого начнутся ремонтные работы.