Министр науки и образования в гёйчайской школе: ей срочно требуется ремонт фото
Министр науки и образования Эмин Амруллаев 22 января в ходе визита в Гёйчай осмотрел среднюю школу №9, которой требуется ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Согласно информации, министр дал поручение в кратчайшие сроки приступить к ремонтным работам. Проектирование школы будет проведено в этом году, и сразу после этого начнутся ремонтные работы.
В Миннауки отметили, что в прошлом году ремонтно-строительные работы были проведены в 40 образовательных учреждениях, в том числе на территориях, освобожденных от оккупации. В этом году будут проведены ремонтно-строительные работы в 38 образовательных учреждениях. Также планируется строительство 32 проектируемых образовательных учреждений.
Ремонт и строительство образовательных учреждений проводится поэтапно, в пределах средств, выделяемых из госбюджета Министерству науки и образования.