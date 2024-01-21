«Общеармянский союз Гирдман-Ширван-Нахчыван». Что это и с чем его едят? проект Габриеляна
Вот уже несколько месяцев в информационном пространстве Армении, в том числе в официальных и околовластных СМИ, периодически появляются заявления общественной организации под названием «Общеармянский союз Гирдман-Ширван-Нахчыван».
Но что это за организация? Откуда она возникла, кто ее курирует и каковы ее цели?
Анализируя армянские информационные источники, выясняется, что эта организация с пафосным названием возникла, примерно, в начале 2023 года, как общественное объединение по защите прав армян, переселившихся в 1988-1992 годы в Армению из разных регионов Азербайджана. Сразу же после создания эта структура начала активную деятельность в армянской медиасфере, ее представители часто дают интервью официальным СМИ и каналам, связанным с властями, проводят всевозможные выставки и делают заявления на различные темы, неизменно осуждающие Азербайджан.
Например, недавно организация осудила решение, по которому Азербайджан станет страной проведения глобального климатического саммита COP-29. Хотя это решение стало возможным, в том числе благодаря сделке, достигнутой с армянскими властями после того, как Ереван снял свою кандидатуру в пользу Баку, в обмен на что Азербайджан освободил 32 армянских военнослужащих, а также дал согласие на избрание Армении в состав секретариата глобальной климатической организации.
Сообщается, что данная организация с азербайджанскими топонимами в названии была создана по личному распоряжению премьер-министра Никола Пашиняна, а ее деятельность курирует Вилен Габриелян – уроженец Баку, депутат от правящей партии «Гражданский договор» и один из ближайших соратников премьер-министра. Это тот самый Вилен Габриелян, который во время 44-дневной войны распространил свои фотографии в военной форме, сделанные на перевале Омар в Кельбаджаре.
Что же касается цели создания этой структуры, то она является «симметричным» ответом на создание в Азербайджане в конце 2022 года общины Западного Азербайджана. Именно так Пашинян решил «уравновесить» гражданскую борьбу за возвращение на родину, которую ведут сотни тысяч азербайджанцев, насильственно депортированных с территории нынешней Армении.
Как известно, община Западного Азербайджана активно борется за обеспечение прав азербайджанцев вернуться на свою историческую родину, организуя для этого различные акции и форумы. Именно по ее инициативе Милли Меджлис несколько раз проводил слушания на тему возвращения наших соотечественников в Западный Азербайджан, что, вероятнее всего, и сподвигло армянского премьер-министра на создание «Общеармянского союза Гирдман-Ширван-Нахчыван».
Похоже, однако, что Никол Пашинян, дабы не вызывать гнев официального Баку, не решился использовать в названии этой организации топоним «Карабах».
Кроме того, медиаресурсы, связанные с кругами армянской оппозиции, пишут, что целью Пашиняна в создании этой организации, вполне возможно, является подготовка к возвращению в Армению изгнанных из нее азербайджанцев.
Логика этого предположения проста: поскольку Армения ведет учет этнических армян, покинувших в свое время Баку, Гянджу и другие населенные пункты Азербайджана, а также учет их имущества, следовательно, она пытается предупредить аналогичное требование и со стороны Баку.
Об этом, в частности, пишет оппозиционное издание «Голос Армении», утверждающее, что поспешно созданная Пашиняном организация «Общеармянский союз Гирдман-Ширван-Нахчыван» призвана подготовить соответствующую почву для возвращения азербайджанцев в Армению.