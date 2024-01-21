Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Россия стала крупнейшим поставщиком сырой нефти для Китая в 2023 году. По этому показателю она опередила предыдущего лидера — Саудовскую Аравию, сообщает Bloomberg.

Согласно данным таможенной статистики, опубликованным 22 января, крупнейший в мире импортер нефти приобрел рекордные 107 млн тонн сырья из России в 2023 году, это почти на четверть больше, чем годом ранее. Этот показатель превышает объем поставок из Саудовской Аравии, который составил почти 86 млн тонн. Впервые с 2018 года Россия заняла первое место среди поставщиков для Китая: Москва поставляла примерно 2,15 млн баррелей в день.