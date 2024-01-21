Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай
Россия стала крупнейшим поставщиком сырой нефти для Китая в 2023 году. По этому показателю она опередила предыдущего лидера — Саудовскую Аравию, сообщает Bloomberg.
Согласно данным таможенной статистики, опубликованным 22 января, крупнейший в мире импортер нефти приобрел рекордные 107 млн тонн сырья из России в 2023 году, это почти на четверть больше, чем годом ранее. Этот показатель превышает объем поставок из Саудовской Аравии, который составил почти 86 млн тонн. Впервые с 2018 года Россия заняла первое место среди поставщиков для Китая: Москва поставляла примерно 2,15 млн баррелей в день.
Китайские нефтеперерабатывающие компании активно скупают сырую нефть из России, превышая установленный G7 ценовой лимит в $60 за баррель. Суда, перевозящие нефть марки ESPO, продолжают прибывать в Китай по относительно короткому маршруту из дальневосточных регионов РФ. Высокие цены на сырую нефть снизили интерес к поставкам нефти из Саудовской Аравии, а разногласия Пекина с иранскими поставщиками еще более увеличили спрос на российскую нефть.
Ирак и Малайзия заняли третье и четвертое места среди поставщиков сырой нефти в Китай в прошлом году. Нефть и топливо от санкционированных экспортеров, таких как Иран, часто классифицируются в статистике китайского правительства как поступающие из Малайзии.
Россия также стала крупнейшим поставщиком топливного мазута в Китай в 2023 году, отправив 9,6 млн тонн. Малайзия занимает второе место с поставкой 6,93 млн тонн.