В оккупированном Мелитополе «кадыровцы» напали на российских военных

На нем в ночное время на блокпосту, на котором дежурили сотрудники российской военной полиции, останавливают для проверки документов автомобиль «Мерседес» с военнослужащими чеченского батальона «Восток-Ахмат». Необходимых для передвижения в ночное время документов у чеченских военных при себе не оказывается, после чего они избивают сотрудников военной полиции, угрожая им при этом расстрелом. Руководит избиением командир батальона «Восток-Ахмат» Ваха Хамбулатов.

В телеграм-каналах российских «военкоров» появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлен конфликт чеченских бойцов с военными на блокпосту на перекрестке у торгового центра «Квартал» в оккупированном Россией Мелитополе.

О назначении Хамбулатова командиром этого батальона глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в июне 2023 года. По словам Кадырова, бойцы батальона «Восток-Ахмат» вместе с военнослужащими 58-й армии Южного военного округа воевали на «ореховском направлении», сдерживая контрнаступление ВСУ. В октябре глава Чечни сообщил, что Хамбулатов награжден высшей наградой республики – орденом Кадырова.

Medusa пишет, что видео с Хамбулатовым опубликовал, в частности, российский «военкор» Юрий Котенок, назвавший этот инцидент «беспределом» в зоне «специальной военной операции»: «Это вызов прямой, это подмена властных полномочий и плевок на таких же людей в форме и с оружием в руках. Как будто мы перенеслись на 20 лет назад. Чистейшая «ичкерийщина», которая перекочевала уже на просторы Малороссии», — написал Котенок.

Как пишет военный блогер Алексей Живов, инцидент произошел еще летом 2023 года. Он предположил, что публикация этого видео сейчас связана с «некой политической игрой», на которую оно должно повлиять. О том, что стычка на блокпосту случилась летом, также пишет «Новая газета Европа» со ссылкой на источник, близкий к российской армии в оккупированной Запорожской области.