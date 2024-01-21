Лавров: Россия готова к переговорам, но...

Россия готова к переговорам с Украиной и решению «конфликта» дипломатическим путем, но не с целью сохранить у власти нынешнее украинское правительство, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Напомню, мы никогда не отказывались и всегда сохраняли готовность к переговорам. К переговорам не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям, а о преодолении наследия разрушительного десятилетнего разграбления страны и насилия над ее народом», — утверждал Лавров на заседании Совбеза ООН по Украине, его цитируют российские СМИ.

Глава российского МИД также сказал, что секретариат ООН якобы рискует своей репутацией, участвуя в «сюрреалистичном так называемом копенгагенском формате». Предложенные инициативы по урегулированию ситуации, уверяет Лавров, «путь в никуда».

«Чем раньше в Вашингтоне, Лондоне, Париже, Брюсселе это осознают, тем лучше будет и для Украины, и для Запада. Советую к этому внимательно прислушаться, пока еще есть время»,— заявил Лавров.