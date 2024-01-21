Оползень в Китае: десятки человек под завалами

Лидер Китая Си Цзиньпин распорядился провести масштабную спасательную операцию с привлечением всех необходимых ресурсов. На месте трагедии рабочая группа во главе с вице-премьером Чжан Гоцином.

По меньшей мере 47 человек оказались под оползнем в провинции Юньнань на юго-западе Китая. Из-под грязи и камней извлечены восемь погибших, судьба остальных пока неизвестна. Об этом сообщает BBC.

Оползень произошел около 6 утра по местному времени. Регион Чжаотун, где это случилось, находится в горах. В это время года температура воздуха там опускается ниже нуля, люди оказались под слоем промерзших пород.

«Был очень громкий шум, и земля затряслась, как при землетрясении», — рассказала журналистам одна из жительниц пострадавшей деревни. По словам другого местного жителя, в момент оползня в домах находились в основном дети и старики.

На кадрах очевидцев, выложенных в соцсети, видно, как спасатели работают на грудах обломков на фоне заснеженных горных вершин. Среди обрушившейся каменной кладки домов попадаются личные вещи жильцов и домашняя утварь.