Хуситы ударили по американскому кораблю
Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало в Аденском заливе грузовое судно Ocean Jazz, идентифицировав его как принадлежащее Военно-морским силам (ВМС) США. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.
«Военно-морские силы Йемена провели в Аденском заливе операцию против американского военного грузового судна Ocean Jazz, по которому был нанесен удар противокорабельными ракетами», - говорится в заявлении Сариа, опубликованном на его странице в X (ранее Twitter).