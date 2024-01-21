У командующего ВСУ тревожные новости

Обстановка на Северском и Бахмутском направлениях крайне напряженная и характеризуется интенсивным применением россиянами огня артиллерии, минометов, ударных дронов и ведением штурмовых действий. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

По словам Сырского, которые приводят украинские СМИ, в ходе работы с командирами бригад, которые воюют на этих направлениях, он заслушал выводы по оценке обстановки и предложения по дальнейшему ведению боевых действий.

Также на местах были приняты необходимые решения для повышения эффективности обороны.