Неизвестные тела найдены на побережье Антальи

Турецкие специалисты продолжают работу по точному установлению личностей погибших, чьи тела в течение последней недели были найдены на побережье провинции Анталья, а также в провинции Мугла. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая на своей странице в X (ранее Twitter).

«Считается, что одно из тел, выброшенных на берег в Анталье, принадлежит ранее пропавшей М.Ш.Э. (гражданка Турции). Окончательно о принадлежности тела станет известно по окончании судебно-медицинской экспертизы. Считается, что остальные тела могли быть вынесены на побережье Антальи течением, ветром и волнами. Установлено, что одежда на других найденных телах была произведена в Сирии. Есть данные, что в прошлом месяце лодка, на борту которой находились около 90 человек, отплыла от побережья между Ливаном и Сирией в сторону Кипра, через несколько часов связь с ней была потеряна», - написал турецкий министр.

По его словам, власти и уполномоченные ведомства «продолжают работу по идентификации выброшенных на побережье тел».

За последнюю неделю на побережье Антальи и Муглы обнаружено девять тел неизвестных. Тела восьмерых обнаружены на пляжах Антальи, одно - в Мугле. Согласно предварительному заключению судмедэкспертов, тела находились в воде достаточно долгое время и сильно пострадали.