Отряды шиитов ударили по американцам

Вооруженные отряды шиитов, входящих в движение «Исламское сопротивление Ирака», обстреляли военную базу США возле газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Согласно сообщению радиостанции Sham FM, шиитские боевики дважды открывали огонь по военному объекту из реактивных систем залпового огня. Очевидцы сообщили о произошедших на территории базы взрывах. Других подробностей не приводится.

Ранее шиитские боевики атаковали с помощью дрона-камикадзе американскую базу Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака. Наземные средства ПВО открыли по нему заградительный огонь.