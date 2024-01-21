Что произошло в бакинской школе-лицее?

Новость, распространенная в некоторых СМИ и социальных сетях о якобы насилии над второклассником в бакинской школе-лицее №6, не соответствует действительности. Об этом заявили в Госагентстве по дошкольному и общему образованию.

Согласно сообщению ведомства, 10 января на основании заявления, поступившего в школу, в образовательном учреждении с участием родителей были просмотрены изображения с камер видеонаблюдения. Опубликованная в СМИ и соцсетях информация не нашла подтверждения на видеозаписях.

Кроме того, психологи общеобразовательного учреждения. а также сотрудники районного отделения полиции побеседовали с учениками по отдельности с участием родителей.

В Госагентстве сказали, что по факту заявления руководство школы и соответствующие госорганы оперативно приняли все необходимые меры.