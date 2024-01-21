Мощное землетрясение в Китае, Казахстане и Кыргызстане видео; обновлено 22:53
Землетрясение магнитудой 7 зарегистрировано в Китае недалеко от границ с Кыргызстаном и Казахстаном. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр располагался на расстоянии 121 км к западу от китайского уезда Аксу и в 270 км к юго-востоку от Алматы. Очаг залегал на глубине 9 км.
Сообщения о разрушениях и пострадавших пока не поступали.
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В Алматы произошло землетрясение магнитудой 6,7, сообщает МЧС Казахстана.
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