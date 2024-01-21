Землетрясение магнитудой 7 зарегистрировано в Китае недалеко от границ с Кыргызстаном и Казахстаном. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр располагался на расстоянии 121 км к западу от китайского уезда Аксу и в 270 км к юго-востоку от Алматы. Очаг залегал на глубине 9 км.

Сообщения о разрушениях и пострадавших пока не поступали.