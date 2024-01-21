Израиль начал новое наступление в Газе

Вечером в понедельник, 22 января, пресс-служба Армии обороны Израиля официально объявила о начале наступления на западе палестинского города Хан-Юнис, где находится одноименный лагерь. Об этом пишет издание «Детали».

Четыре бригады (спецназа, десанта, 7-я и «Гивати») окружили территорию лагеря Хан-Юнис. Перед атакой была нанесена серия авиаударов по указанной территории для устранения угроз.

На западе Хан-Юниса находится множество гуманитарных объектов, включая больницы.

Сухопутная операция в Хан-Юнисе продолжается уже около полутора месяцев, напоминает издание. Она ведется одновременно на земле и под ней. Атаки в этом районе не прекращаются и будут только нарастать. Главная задача, которая стоит перед армией Израиля, – вынудить бригаду Хан-Юниса освободить заложников, отмечает издание.

Что касается боевых действий под землей, то они продвигаются медленнее. Армия Израиля входит в туннели, изучает, где содержались заложники, затем размечает и уничтожает эти строения.