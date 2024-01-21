Нефть пошла в рост

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,9% и поднялась до $80,05 за баррель, передает РБК.

В последний раз баррель Brent стоил дороже $80 12 января 2024 года.

Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в марте на Нью-Йоркской товарной бирже растет на 2,54%, до $75,11 за баррель.

Росту цен на нефть способствует изменение танкерных маршрутов из-за обострившейся обстановки в Красном море и ожидание перебоев в поставках нефти, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.