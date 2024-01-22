От азербайджанской таможни ничего не скроешь

У различных лиц, нарушивших требования законодательства при перемещении валютных ценностей через таможенную границу Азербайджана, изъята 321 тысяча долларов США, 7710 единиц золотых украшений на 2 миллиона 303 тысячи манатов; обнаружено 1,5 кг золотых слитков, 5899 единиц серебряных украшений на 251 тысячу 800 манатов и 59,5 кг серебряных слитков. Об этом первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Бахруз Гулиев заявил на заседании коллегии, посвященном годовому отчету структуры.

По его словам, за отчетный период таможенными органами задержаны мобильные телефоны, автозапчасти, электронные сигареты, бытовая техника и предметы, произведенные за рубежом, сигареты и алкогольные напитки без акцизной марки, лекарственные средства, медицинские товары и пищевые добавки на общую сумму 7 миллионов 788 тысяч 900 манатов.