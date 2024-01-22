Стали известны соперники женской сборной Азербайджана по баскетболу 3x3 в квалификационных соревнованиях за право сыграть на Олимпиаде-2024 в Париже.

С 12 по 14 апреля в Гонконге наша команда поборется за единственную путевку на Игры. На групповой стадии азербайджанским баскетболисткам предстоит сыграть с Нидерландами, Монголией и Чили. В другой группе поборются Гонконг, Венгрия, Польша и Египет.

Если сборная Азербайджана не выиграет первый квалификационный турнир, то в мае сможет выступить в заключительном отборочном соревновании с участием 16 сборных. Здесь на кону будут три олимпийские путевки. Соревнование пройдет с 16 по 19 мая в Дебрецене (Венгрия).

В группе «А» сборной Азербайджана будут противостоять Германия, Польша и Тунис.

Состав других групп:

Группа «B»: Канада, Литва, Чехия, Чили

Группа «С»: Испания, Япония, Египет, Монголия

Группа «D»: Венгрия, Нидерланды, Италия, Израиль.

Китай, США и Франция уже обеспечили себе участие на Олимпиаде благодаря высокому рейтингу.

Участники квалификационных соревнований также определялись согласно рейтингу. У азербайджанских баскетболисток он достаточно высокий благодаря удачному выступлению команды «Нефтчи» в Женской серии ФИБА, где бакинки смогли выиграть четыре этапа.

Важно отметить, что Азербайджан никогда не был представлен на Олимпиадах в игровых командных видах спорта. Ближе всего к этому была женская сборная Азербайджана по хоккею на траве, но заняла 2-е место в квалификационном турнире за право сыграть на Играх-2008 в Пекине, уступив путевку Испании.