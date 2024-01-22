Леонид Швец, автор haqqin.az 22 января 2024, 23:23

Россияне нашли способ публично продемонстрировать антипутинскую позицию и сделать это так, чтобы за это ничего не было. В последние дни резко повысилась активность желающих поставить свою подпись за выдвижение кандидатом в президенты России Бориса Надеждина, из них выстраиваются длинные очереди в крупнейших городах страны и за рубежом. Поскольку Надеждин выдвигается от партии, от него требуется собрать не меньше ста тысяч подписей в разных регионах Российской Федерации, срок подачи – 31 января. Уже очевидно, что он уложится в срок: еще 21 января ему не хватало 46 тысяч подписей, 22-го – лишь 15 тысяч.

Борис Надеждин – единственный среди потенциальных кандидатов, кто выступает за прекращение войны, хотя делать ему это крайне непросто: одно неточное слово – и можно легко получить обвинение в дискредитации, фальсификации или еще каком-то страшном преступлении в отношении тех, кто затеял и ведет бойню в Украине. Вызывающи и его заявления о том, что Россию нужно вернуть в Европу, а не делать из нее вассала Китая. Все это, конечно, делает его прямым оппонентом Владимира Путина. Нет, среди тех, кто выходит на мороз, чтобы постоять в длинной очереди и поставить свою подпись, не боясь указать паспортные данные, за Надеждина, нет иллюзий, будто их кандидат может победить действующего президента. Больше того, многие не верят, что ему и кандидатом позволят стать. Но в условиях, когда любая политическая и тем более протестная деятельность задавлена, это способ безопасно продемонстрировать свою позицию несогласия и пообщаться с теми, кто ее разделяет, дать понять себе и другим, что далеко не вся Россия согласна с происходящим. Парадокс, конечно, в том, что чем активнее проявится поддержка Надеждина, тем меньше шансов, что его допустят к участию в выборах, сколько бы он подписей ни собрал. Его и так допустили до нынешней стадии лишь потому, что он политик давний, опытный, хорошо ощущающий границы дозволенного и не склонный к революционным сюрпризам. Сейчас он представляет партию «Гражданская инициатива», а еще в 2016 году был в «Единой России», в 2021 году пытался попасть в Госдуму от «Справедливой России». Еще один парадокс: эта его подчеркнутая «нормальность» и делает его особенно привлекательным на фоне резко радикализировавшейся власти, подорвавшей и продолжающей подрывать стабильность в России.

В связи с наглядно возросшей популярностью Бориса Надеждина многие вспоминают феномен Светланы Тихановской, оказавшейся способной в 2020 году испортить праздник Александру Лукашенко. В его окружении не принимали простую домохозяйку всерьез до тех пор, пока не оказалось, что она выиграла выборы, чем поставила на уши всю Беларусь. Понадобились сверхусилия, чтобы удержать власть. Очевидно, однако, что в Кремле сделали все необходимые выводы из белорусского кризиса и не позволят повториться ничему подобному на российской почве. И раньше не существовало сомнений в том, что у власти есть все возможности обеспечить необходимый электоральный результат, а с появлением электронного голосования этот результат можно легко нарисовать с любой точностью. Похоже, сейчас решается вопрос, какой ход будет эффективнее: наглядно не допустить Надеждина к участию в кампании уже на этой стадии, показательно забраковав его подписи и дав тем самым понять, что даже рыпаться против Путина не стоит, или разрешить его дальнейшее участие, а потом нарисовать антивоенному кандидату какой-то обидный результат в считанные доли процента. Дескать, вот видите, вся страна поголовно за Путина и его священную борьбу с Западом, и лишь горстка отщепенцев против.