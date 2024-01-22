Госдеп «будет усердно работать» для мира между Баку и Ереваном

США заинтересованы в проведении переговоров по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, сказал в ходе брифинга первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

«Это то, над чем мы будем очень усердно работать, чтобы достичь финишной черты в тесной координации с Азербайджаном, Арменией и другими сторонами, задействованными в этом вопросе», - сказал он.

На вопрос журналиста о возможной встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Вашингтоне Патель ответил, что у него нет информации по этому поводу, добавив при этом, что «с нетерпением» ждет возможности «поговорить об этом более подробно в ближайшее время».