В литовский порт зашли корабли НАТО

Четыре корабля из состава группы постоянной готовности ВМС НАТО зашли в Клайпедский государственный морской порт Литвы, сообщило командование армии балтийской республики.

«Визит кораблей стран - членов НАТО, входящих в важную боевую единицу Североатлантического альянса, подчеркивает прочность связей Литвы с НАТО и признание нашего важного места в альянсе», - говорится в сообщении.

В литовский порт зашли фрегаты Испании Almirante Juan De Borbon и Италии Luigi Rizzo, а также корабли логистического обеспечения Cantabria (Испания) и Bonn (Германия).