22 тонны кокаина на свиноферме

Около 22 тонн кокаина стоимостью более миллиарда долларов США обнаружили военнослужащие эквадорской армии по наводке военной разведки на ферме в провинции Лос-Риос, говорится в заявлении вооруженных сил.

«По результатам военной операции в Эстеро-Лагарто зафиксировано следующее: почти 22 тонны гидрохлорида кокаина, упакованных в 733 мешка. Предполагается, что этот материал мог быть доставлен на рынки Азии, Европы, Северной и Центральной Америки с использованием маломощных легких самолетов», - говорится в сообщении армии Эквадора в соцсети Х.

Силовая операция стала результатом полугодовой работы военной разведки и, по подсчетам армии, нанесла урон наркоторговцам более чем на миллиард долларов США. Конфискованная партия является крупнейшей в истории Эквадора.