В заложниках у ХАМАС остаются более 130 человек. По словам израильских чиновников, несколько десятков заложников погибли либо 7 октября 2023-го, либо в течение нескольких недель после этого.

Сделка будет включать освобождение всех оставшихся заложников, удерживаемых палестинской группировкой в секторе Газа.

Израиль передал ХАМАС предложение через катарских и египетских посредников о заключении перемирия на два месяца, пишет издание Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.

Помощник президента США по Ближнему Востоку Бретт Макгерк отправился в Египет в воскресенье, 21 января, а затем поедет в Катар для переговоров по освобождению заложников. Катарские и египетские посредники в течение нескольких недель пытаются устранить разногласия между Израилем и ХАМАС. Американские чиновники считают достижение соглашения единственным путем, который мог бы привести к прекращению огня в секторе Газа.

По данным издания, израильский военный кабинет десять дней назад утвердил параметры нового предложения по сделке с ХАМАС. По словам собеседников, израильская сторона ждет ответа от группировки, но «с осторожным оптимизмом» оценивает шансы достичь прогресса в ближайшие дни.

Соглашение предусматривает освобождение всех оставшихся в живых заложников и передачу тел погибших в несколько этапов. Сначала предполагается вызволить женщин, мужчин старше 60 лет и тех заложников, которые находятся в критическом состоянии.

Последующие этапы будут включать освобождение женщин-военнослужащих, мужчин в возрасте до 60 лет, не являющихся военнослужащими, затем израильских военнослужащих-мужчин и передачу тел погибших заложников.

В то же время израильские СМИ сообщают, что глава правительства Биньямин Нетаньяху на встрече с близкими похищенных израильтян объявил, что Израиль предложил собственный вариант сделки, который был передан ХАМАС.

Израильское предложение предусматривает следующее:

1. Освобождение всех заложников-гражданских лиц в плену у палестинских группировок в Газе.

2. Освобождение палестинских заключенных из израильских тюрем.

3. Прекращение огня на продолжительное время.

4. Тактическое отступление сил ЦАХАЛ из некоторых районов сектора.

ХАМАС уже получил это предложение. Предполагалось, что он ответит на него 22 января, но все отложилось из-за интенсивных боевых действий в Хан-Юнисе.