Отдел информации 01:25

Министр внутренних дел Ваге Казарян недавно ввел в форменный ступор армянскую общественность, признавшись в исчезновении огромного количества автоматов АКМ-47. «Хочу сказать, что после 44-дневной войны 2020 года исчезли около 17 тысяч автоматов Калашникова», - признался глава армянского МВД. Когда, где и при каких обстоятельствах исчезли автоматы, и на чьем именно балансе находилось пропавшее стрелковое оружие министр не уточнил.

Как известно, в ходе 44-дневной войны армия Азербайджана захватила в качестве трофеев сотни единиц армянской военной техники и тысячи единиц огнестрельного оружия различных видов. Однако министр Казарян подтвердил, что речь идет об оружии, «исчезнувшем» уже после окончания войны в Карабахе. Базирующийся в Брюсселе новостной сайт EU Reporter выдвинул интересную версию относительно того, где именно могут находиться автоматы армянской армии. «Трудно постичь эту цифру – 17 тысяч единиц стрелкового оружия! – пишет евросоюзовский сайт. - Представьте себе, что его хватило бы, чтобы вооружить три с половиной пехотные бригады! Вся армия Армении насчитывает 65 тысяч человек, так что недостающего вооружения хватит лишь на четверть личного состава. Если же их правильно упаковать, то это будет более 1.400 довольно крупных и тяжелых ящиков (по 12 автоматов в каждом), для перемещения которых потребуется более десяти военных грузовиков». Далее автор публикации отмечает, что если оружие было украдено местным населением, то любой локальный бунт, который может возникнуть в Армении, скорее всего, перерастет в кровавое месиво и будет представлять собой реальную угрозу для государства. «Но учитывая политическую ситуацию в Армении и периодические массовые протесты, которые не переросли в вооруженное восстание, оружия на территории Армении, вероятно, уже нет. Поскольку спрятать 17.000 автоматов в такой стране, как Армения, было бы крайне сложно», - считает EU Reporter.