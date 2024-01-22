Россияне вошли в Авдеевку

«Страна.ua» пишет, что в сети были опубликованы кадры передвижения российских военных вдоль улиц Спортивная, Соборная и Чернышевского на южной окраине города.

После захвата россиянами укрепрайона ВСУ «Царская охота» на юго-востоке Авдеевки армия РФ зашла в сам город.

На кадрах, которые идентифицировал американский Институт изучения войны, видно, что российские войска продвигались в районе ресторана «Царская охота» и вдоль улицы Соборной.

Одновременно украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска продвигались в Авдеевке по улицам Колосова и Лермонтова.

Российские телеграм-каналы пишут о мощных контратаках ВСУ на юге Авдеевки с целью отбить потерянные позиции, но утверждают, что позиции армия РФ удержала.

Украина этого не комментировала.

Российские военные паблики предполагают, что в дальнейшем армия РФ в Авдеевке попытается захватить секторы высоток «9-й квартал», с которых простреливается весь город. Но и ВСУ, вероятно, будут контратаковать, пытаясь выбить россиян из города.