Призыв Китая: возобновить переговоры по Украине

Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил о необходимости незамедлительно возобновить переговоры по Украине.

«Переговоры необходимо возобновить как можно скорее. Мир не может быть достигнут за счет постоянной отправки вооружений на поле боя», — сказал Чжан Цзюнь в ходе созванного по инициативе российской стороны заседания Совбеза ООН. Его цитаты приводит Интерфакс.

Постпред КНР отметил, что условия для возобновления переговоров должны создать международное сообщество и ООН: «Нельзя отказываться от дипломатических усилий ни при каких обстоятельствах».

Чжан Цзюнь подчеркнул, что Украина и Россия соседи и не могут «отодвинуться друг от друга, даже если хотят». В связи с этим, по мнению постпреда КНР при ООН, обе стороны должны всерьез воспринимать обеспокоенность друг друга в сфере безопасности.

Заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд, в свою очередь, на заседании подчеркнул важность продолжения поддержки Киева западными странами.

«Международное сообщество должно продолжать поддерживать Украину, Устав ООН и принципы, необходимые для достижения справедливого и прочного мира», - сказал он.

Американский дипломат в очередной раз повторил призыв к РФ вывести войска из Украины.