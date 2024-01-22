Маск с сыном в Освенциме
Миллиардер Илон Маск (первое место в мире по версии Forbes — $224 млрд) посетил музей на месте концлагеря Освенцим (Аушвиц) в Польше. Бизнесмен в своей соцсети X сделал репост соответствующей записи журналиста и блогера Йена Майлза Чонга, который опубликовал фото с Маском и политическим обозревателем Беном Шапиро в Аушвице.
Как пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на Европейскую еврейскую ассоциацию (EJA), Маск возложил венок к стене смерти, а также принял участие в короткой церемонии и в богослужении у мемориала. Владельца X, помимо Шапиро, сопровождали выживший в Холокост Гидон Лев, председатель EJA Менахем Марголин и сын Техно Механикус, пишет издание.