Израиль заявил о новых ударах по «Хезболле»

Израильская армия сообщила о нанесении новых авиаударов по объектам, используемым вооруженными формированиями шиитской организации «Хезболла».

«Этим вечером истребители ВВС Израиля нанесли удары по объектам террористической инфраструктуры «Хезболла» и наблюдательным постам в поселках Блида и Айтарун на юге Ливана», - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Кроме того, 22 января израильские военные нанесли удар по военному комплексу «Хезболлы» в районе населенного пункта Мадждаль-Сильм, добавили в армии.

«Военная деятельность «Хезболлы» к югу от реки Литани в Ливане, включая использование и хранение вооружений, является явным нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН. Армия обороны Израиля продолжит защищать границы Израиля от любой угрозы», - заявили в пресс-службе.