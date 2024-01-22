Когда Баку и Ереван сядут за стол переговоров?

В публикации упоминается пункт 9 Трехстороннего заявления президентов Азербайджана и РФ, а также премьера Армении от ноября 2020 года, который гласит: «Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях». В этом же пункте говорится, что «контроль за транспортным сообщением должны осуществлять органы Пограничной службы ФСБ России».

Для Баку важно разблокирование коммуникаций между Азербайджаном и Арменией, так как подразумевает связь через армянскую территорию со своим эксклавом — Нахчыванской Автономной Республикой. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте «Коммерсант»

В статье отмечается, что данный пункт перестал устраивать Армению, которая предложила свою альтернативу этой договоренности под названием «Перекресток мира». В этом проекте также говорится об открытии логистических маршрутов, но акцент сделан на суверенитете стран над коммуникациями. Ни о каком контроле со стороны Погранслужбы ФСБ России речи не идет.

Москву, естественно, это не устраивает, о чем и сказал 18 января глава МИД РФ Сергей Лавров: «Я убежден, что альтернативы возобновлению такого сообщения не существует. Его параметры закреплены в трехсторонней договоренности. Маршрут проходит по суверенной территории Армении под контролем Пограничной службы ФСБ России».

По словам научного сотрудника Института прикладных политических исследований Армении Сергея Мелконяна, у Еревана нет возможности изменить то, что его не устраивает. «Пункт 9 не исходит из интересов Армении, но она под этим подписалась. Что-то менять можно было, но для этого нужны другие форматы, а они не работают»,— сказал он «Коммерсанту».

Издание уточняет, что под «другими форматами» Мелконян имел в виду западные площадки: Азербайджан и Армения активно взаимодействовали друг с другом в первой половине 2023 года, встречаясь в ЕС и США: «В какой-то момент даже стало казаться, что мирный договор… может быть подписан где-то на Западе к неудовольствию Москвы. Но к концу года все посыпалось. (Президент Азербайджана) Ильхам Алиев обвинил Запад в подыгрывании Еревану и резко свернул участие Баку в переговорах с западными посредниками. ЕС и США пока не смогли вернуть азербайджанских переговорщиков к работе на своей территории».

По словам Мелконяна, рабочими остаются два формата: двусторонний армяно-азербайджанский и московский: «Армения в московском формате участвовать не хочет...».

По словам Лаврова, Азербайджан готов подписать мирный договор с Арменией в России: «Насколько к этому готов Ереван, мне неизвестно. Хотя соответствующие сигналы давно направлялись в армянскую столицу».

По словам экспертов, которых опросило издание, роль договора, над которым Баку и Ереван работают, не стоит переоценивать. «Уже все понимают, что, говоря «мирный договор», никто не имеет в виду всеобъемлющий документ, который будет включать все аспекты. Демаркация и делимитация границы могут длиться десятилетия. Поэтому долгие вопросы решено вынести за скобки. Документ будет содержать признание территориальной целостности, суверенитета — стандартные принципы, которые фиксируются в преамбуле любых документов»,— сказал директор Кавказского центра политического анализа (Баку) Ахмед Алили.

Сергей Мелконян отмечает то же самое. По его словам, те, кто знаком с обсуждаемым сторонами документом, знают, что там нет словосочетания «мирный договор». «Это документ о принципах нормализации отношений…»

По словам Мелконяна, Ереван готов идти на уступки, и в качестве примера он приводит намерение премьера Никола Пашиняна принять новую конституцию Армении. 19 января глава правительства заявил, что «Республика Армения нуждается в новой конституции, не в конституционных изменениях, а в новой конституции». Дело в том, что нынешняя конституция Армении содержит ссылку на Декларацию о независимости, где говорится о так называемом «воссоединении Армении с Карабахом». Мелконян считает, что за идеей новой конституции стоит «требование Баку, настаивающего на отказе от реваншизма».