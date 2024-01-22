Белый дом назвал ближайшие месяцы «критическими» для Украины

Ближайшие месяцы будет иметь критическое значение для Украины, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

Говоря о перспективах выделения Вашингтоном дополнительных средств для оказания помощи Киеву, Кирби отметил, что «ближайшие пара месяцев будут критическими для Украины». «Если вы считаете, что бои прекратятся из-за того, что идет снег, то подумайте еще раз», — сказал он.

По словам Кирби, украинские военные вынуждены делать «трудный выбор», какое оружие применять, так как «они не знают, когда будет следующая поставка».