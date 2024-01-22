Жесткий ответ Баку на провокационные заявления Жозепа Борреля

Азербайджан решительно отвергает необоснованные обвинения, выдвинутые против Азербайджана накануне верховным представителем Европейского союза по внешним связям и политике безопасности Жозепом Боррелем во время пресс-конференции по итогам Совета по международным отношениям. Об этом говорится в комментарии руководителя пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде в связи с необоснованными претензиями главы европейской дипломатии.

В комментарии указывается, что «явное искажение фактов верховным представителем ЕС является пренебрежением к легитимным интересам Азербайджана, и такая угрожающая риторика является ярким примером двойного стандарта, еще больше обостряющего отношения между Азербайджаном и ЕС».

Гаджизаде отмечает, что «верховный представитель не только полностью искажает взгляды президента Азербайджана на исторические факты о территориях Азербайджана и Армении, но и провоцирует военизированную и агрессивную политику в отношении Азербайджана».

«Несмотря на то что международное сообщество не предпринимало никаких усилий, чтобы убедить Армению действовать в соответствии с нормами и принципами международного права, Азербайджан всегда был привержен переговорам с Арменией, миру и стабильности. Меры, принятые Азербайджаном по прекращению агрессии и сепаратизма, создают предпосылки для заключения мирного договора с Арменией», - указали в МИД Азербайджана.

Гаджизаде обратил внимание, что «заявление представителя ЕС о солидарности с Францией в связи с высылкой дипломатов является не только открытым вмешательством в процесс продолжающегося правового расследования, но и оправданием незаконных действий высылаемых из Азербайджана французских дипломатов. Такое предвзятое заявление, наряду с игнорированием необоснованных мер против дипломатов Азербайджана во Франции, демонстрирует, как некоторые государства, которые открыто пренебрегают всеми правилами и инструкциями дипломатического поведения, отказываются проводить расследование по делу, оказывают негативное влияние на эту структуру».

«Азербайджан, будучи верным своим международным обязательствам и международному праву, будет решительно пресекать любые претензии, противоречащие его национальным интересам, и попытки легитимизации языка угроз», - говорится в комментарии.