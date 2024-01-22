Россия обстреливает Украину: жертвы в Харькове обновлено 11:02; видео
В результате обстрелов в Харькове погибли две женщины, 11 раненых госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии, сообщают зарубежные СМИ.
January 23, 2024
*** 11:02
В результате взрывов в Киеве в двух районах украинской столицы пострадали 9 человек, сказал мэр города Виталий Кличко.
Он добавил, что 8 человек из 9 пострадавших госпитализированы.
*** 09:57
В Киеве во время воздушной тревоги прозвучали взрывы, власти сообщали о работе противовоздушной обороны.
РБК-Украина со ссылкой на Теlegram-канал мэра Киева Виталия Кличко пишет, что из-за обстрела Киева загорелись авто в одном из районов украинской столицы: «В Святошинском районе горят автомобили. Несколько вызовов экстренных служб в Соломенский район».
«Уже известно об одном раненом. Информация уточняется. Оперативные службы следуют на место. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях!» - добавили в администрации.
О новых взрывах также сообщают из Харькова, Павлограда Днепропетровской области и из города Шостка в Сумской области.
Власти Харькова ранее сообщили о российских ударах по городу в ночь на вторник. По словам мэра Игоря Терехова, повреждения получил жилой дом. «Били по району жилой и гражданской застройки. На данный момент знаем об одном поврежденном доме, информация о пострадавших пока уточняется. На месте работают все соответствующие службы, обследуют район прилетов», – написал он в телеграме. Позже он сообщил, что полностью разрушен подъезд многоквартирного дома. Спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей.
«В Харькове в результате атаки загорелся газопровод, есть раненые дети»,- сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
***09:32
На всей территории Украины во вторник утром объявлена воздушная тревога в связи с опасностью российских ракетных обстрелов.
Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали о тревоге в южных и восточных областях из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.
Также ВСУ сообщили о взлете ракетоносцев Ту-22М3 с аэродромов в Мурманской и Калужской областях.