11:02

В результате обстрелов в Харькове погибли две женщины, 11 раненых госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии, сообщают зарубежные СМИ. pic.twitter.com/AqJPsM23NA — Newsfeed (@Newsfeed883920) January 23, 2024

*** 11:02 В результате взрывов в Киеве в двух районах украинской столицы пострадали 9 человек, сказал мэр города Виталий Кличко. Он добавил, что 8 человек из 9 пострадавших госпитализированы.

*** 09:57 В Киеве во время воздушной тревоги прозвучали взрывы, власти сообщали о работе противовоздушной обороны. РБК-Украина со ссылкой на Теlegram-канал мэра Киева Виталия Кличко пишет, что из-за обстрела Киева загорелись авто в одном из районов украинской столицы: «В Святошинском районе горят автомобили. Несколько вызовов экстренных служб в Соломенский район». «Уже известно об одном раненом. Информация уточняется. Оперативные службы следуют на место. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях!» - добавили в администрации. О новых взрывах также сообщают из Харькова, Павлограда Днепропетровской области и из города Шостка в Сумской области.

Власти Харькова ранее сообщили о российских ударах по городу в ночь на вторник. По словам мэра Игоря Терехова, повреждения получил жилой дом. «Били по району жилой и гражданской застройки. На данный момент знаем об одном поврежденном доме, информация о пострадавших пока уточняется. На месте работают все соответствующие службы, обследуют район прилетов», – написал он в телеграме. Позже он сообщил, что полностью разрушен подъезд многоквартирного дома. Спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей. «В Харькове в результате атаки загорелся газопровод, есть раненые дети»,- сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.