Прокуратура ищет убийцу школьника обновлено 10:45
Прокуратура Гянджи возбудила уголовное дело из-за убийства ученика средней школы в Гяндже по статье 120.1 (умышленное убийство).
Сотрудники полиции и прокуратуры принимают неотложные меры по выявлению личности и задержанию подозреваемого в совершении преступления.
Будет дана дополнительная информация.
*** 10:09
Утром 23 января ученика 11 класса средней школы номер 8 имени М.П.Вагифа Рауля Рагимова ранили ножом перед зданием школы.
Как сообщили haqqin.az в Государственном агентстве дошкольного и общего образования, Рагимова доставили в больницу, но спасти его не удалось.