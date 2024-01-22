Израиль лидерам ХАМАС: Покиньте Газу и будет мир

Израиль предлагал позволить высокопоставленным лидерам движения ХАМАС покинуть сектор Газа в рамках более широкого соглашения о прекращении огня, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух чиновников, знакомых с обсуждениями.

"Предложение Израиля о том, что лидеры ХАМАС могут покинуть Газу, хотя и маловероятно, что ХАМАС его примет, обсуждалось в рамках более широких переговоров о прекращении огня по меньшей мере дважды за последние недели", - сообщает телеканал.

Как отметил один из чиновников, в декабре 2023 года о предложении говорил директор израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа в Варшаве, а затем этот вопрос поднимался на переговорах в январе в Дохе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Телеканал указывает, что если лидеры ХАМАС покинут сектор Газа, это может ослабить контроль движения над этим районом.