Корь в Азербайджане идет на спад
С января 2024 года в Азербайджане наблюдается снижение уровня заболеваемости корью, сказали в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии.
Инфекционист и специалист-эксперт Минздрава Тайяр Эйвазов заявил, что повторное заболевание корью случается очень редко, и практически не встречается. Корью могут заболеть лица, которые один раз были привиты вакциной, а у тех, кто привит дважды, иммунитет может не сформироваться только у 1%.
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