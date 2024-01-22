Китайцы привезли в Санкт-Петербург оспу обезьян

В Санкт-Петербурге у двух туристов, прилетевших из Китая, нашли оспу обезьян. В местном управлении Роспотребнадзора заявили, что риск заражения есть, но распространение данной инфекции уже предотвратили.

Заболевшие сейчас лежат в инфекционном отделении. Им ничего не угрожает.

Оспа обезьян является вирусным заболеванием. Его симптомы: лихорадка, интоксикация, увеличение лимфоузлов и распространение сыпи. При легком течении болезнь проходит сама по себе и длится от двух до трех недель.