Минздрав о гепатите А в Азербайджане

Начиная с последних месяцев прошлого года в различных районах страны наблюдаются единичные случаи заражения вирусом гепатита А. В то же время в январе 2024 года в Республиканский центр гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения поступила информация о ряде случаев заражения с диагнозом «гепатит А» в Сураханском районе Баку, говорится в заявлении Минздрава Азербайджана.

«Было установлено, что зафиксированные случаи заболевания произошли в различных средних школах и дошкольных образовательных учреждениях поселков Амирджан и Бюльбюля Сураханского района.

Принимая во внимание, что вирус гепатита А имеет фекально-оральный механизм передачи и обычно распространяется через грязные руки, загрязненную воду, а также при нарушении общих правил личной гигиены, наиболее эффективным способом защиты от него и других инфекционных заболеваний в организованных коллективах является соблюдение гигиенических правил и противоэпидемического режима.

Помимо этого, важными условиями являются периодическое обследование водопроводных и канализационных сетей в образовательных учреждениях, а также регистрация, ежегодная промывка, дезинфекция существующих и резервных водных резервуаров.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией увеличено количество мониторингов, проводимых соответствующими специалистами Министерства здравоохранения с целью проверки микробиологических показателей питьевой воды на местах. В результате проведенного мониторинга установлено, что микробиологические показатели питьевой воды, подаваемой населению ОАО Azərsu, соответствуют государственным стандартам и нормам, действующим в стране.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация находится под контролем, наблюдается снижение числа случаев заражения. В то же время продолжаются работы по направлению промывки и дезинфекции водопроводов и резервуаров», - сообщили в министерстве.