Раиси едет в Турцию

Президент Ирана Ибрагим Раиси посетит с официальным визитом Турцию в среду, 24 января, сообщает агентство IRNA.

Визит главы Ирана в Анкару состоится по официальному приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе визита президенты Турции и Ирана обсудят шаги по достижению прекращения огня в Газе и освобождению заложников, а также усилия по гумпомощи региону.

Кроме встречи с турецким коллегой, ожидается проведение 8-го заседания Совета сотрудничества высшего уровня с участием президентов Ирана и Турции.

Поездка иранского лидера была отменена из-за теракта во время траурного шествия в связи с годовщиной гибели генерала КСИР Касема Сулеймани. В результате взрывов погибли 84 человека.