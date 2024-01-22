Лавров не верит в Трампа

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что возможное возвращение Дональда Трампа на пост президента США вряд ли каким-либо образом повлияет на российско-американские отношения. Об этом Лавров заявил в интервью CBS.

"Я не верю, что будет какая-то разница, поскольку направление на разрушение российско-американских отношений, основ этих отношений, в том числе всех соглашений по стратегической безопасности, паритету, взаимному доверию, инспекциям, прозрачности, выстраиванию доверия – все это начал разрушать президент Джордж Буш-младший", - сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли быть политика США иной, если Трамп вновь займет президентское кресло.

Лавров напомнил, что именно Джордж Буш-младший сказал Путину: "Знаете, я выхожу из Договора по межконтинентальным баллистическим ракетам".