Чехия не отдаст Киеву украинских мужчин

Чехия не станет высылать граждан Украины призывного возраста в свете планов Киева изменить закон о мобилизации и пополнить ряды армии для войны с Россией, заявил министр иностранных дел республики Ян Липавский в интервью ČT24.

«Таких механизмов нет. Но даже если бы они и были, их применение не соответствовало бы нормам международного права и тем обязательствам, которые взяла на себя Чешская Республика на мировой арене», - сказал он.

В настоящее время в Чехии находится около 200 тысяч украинских мужчин с различными типами виз. Чтобы продлить срок действия въездных документов, нужен действующий украинский паспорт. Новое удостоверение личности оформляется путем подачи заявления в отделение миграционной службы в Праге. Однако там могут потребовать действительный военный билет. Таким образом, процедура позволит выявить мужчин, скрывающихся от мобилизации за рубежом.