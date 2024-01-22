В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось предварительное заседание по уголовному делу Азера Сариджанова по прозвищу «Гаджи Азер», Эмина Алиярова, Рашада Ахмедова, Эльшада Аскерова и Сабухи Ширинова, обвиняемых в покушении на жизнь депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу.

Согласно оглашенному обвинительному заключению, Азер Сариджанов, находясь осенью 2019 года в Исламской Республике Иран, связался с членами террористической группировки «Хусейниюн» и в обмен на денежное вознаграждение, а также предоставление убежища на территории Ирана согласился совершить покушение на депутата.

Вернувшись в Азербайджан, Сариджанов начал собирать информацию о депутате Милли Меджлиса Фазиле Мустафе.

В сентябре 2022 года Сариджанов предложил своему знакомому, Сабухи Ширинову, совершить убийство Фазиля Мустафы, пообещав хорошо заплатить за это. Когда Ширинов согласился, то получил от Сариджанова автомат.

Другого своего знакомого, Рашада Ахмедова, злоумышленник направил в Иран, где тот должен был получить деньги от членов «Хусейниюн». Ахмедов в точности выполнил поручение Сариджанова и привез ему из Ирана 30 тысяч долларов.