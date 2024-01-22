За что стреляли в Фазиля Мустафу? ИЗ ЗАЛА СУДА
В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось предварительное заседание по уголовному делу Азера Сариджанова по прозвищу «Гаджи Азер», Эмина Алиярова, Рашада Ахмедова, Эльшада Аскерова и Сабухи Ширинова, обвиняемых в покушении на жизнь депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу.
Согласно оглашенному обвинительному заключению, Азер Сариджанов, находясь осенью 2019 года в Исламской Республике Иран, связался с членами террористической группировки «Хусейниюн» и в обмен на денежное вознаграждение, а также предоставление убежища на территории Ирана согласился совершить покушение на депутата.
Вернувшись в Азербайджан, Сариджанов начал собирать информацию о депутате Милли Меджлиса Фазиле Мустафе.
В сентябре 2022 года Сариджанов предложил своему знакомому, Сабухи Ширинову, совершить убийство Фазиля Мустафы, пообещав хорошо заплатить за это. Когда Ширинов согласился, то получил от Сариджанова автомат.
Другого своего знакомого, Рашада Ахмедова, злоумышленник направил в Иран, где тот должен был получить деньги от членов «Хусейниюн». Ахмедов в точности выполнил поручение Сариджанова и привез ему из Ирана 30 тысяч долларов.
После чего Ширинов с полученным от Сариджанова автоматом приехал в автомобиле, которым управлял Эльшад Аскеров, в поселок Забрат, где, собственно, и совершил покушение.
За что и получил от Сариджанова 15 тысяч манатов.
На суде также было отмечено, что члены группы Сариджанова передали спецслужбам Ирана информацию о нескольких военных объектах на территории Азербайджана.
Ни один из представших перед судом своей вины не отрицал. Азер Сариджанов заявил, что организовать покушение на депутата решился на почве религиозных убеждений. По словам обвиняемого, депутат Милли Меджлиса неоднократно высказывал по данному вопросу в соцсетях «крамольные мнения». При этом Сариджанов добавил, что не планировал убивать Фазиля Мустафу, а хотел только припугнуть депутата.
Напомним, что в марте 2023 года на Фазиля Мустафу было совершено вооруженное нападение с применением автомата, в результате которого он получил пулевое ранение в плечо и ногу.
Суд продолжится 16 февраля.