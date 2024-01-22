Эрдоган введет санкции против Израиля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган введет экономические санкции против Израиля из-за войны с ХАМАС, пишет израильская газета The Jerusalem Post.
Президент Турции рассматривает возможность введения экономических санкций против Израиля из-за действий израильских военных в секторе Газа. Санкции включают исключение Израиля из списка экспортных направлений Турции.
«Существенным последствием этого решения является то, что Турция прекратит субсидировать торговлю и прекратит поддержку предприятий, участвующих в торговле с Израилем. Кроме того, это служит четким сигналом турецким предпринимателям о том, что государственная помощь не будет предоставляться, если они решат участвовать в торговле с Израилем», - утверждает издание.