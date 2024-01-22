Морозы не отпускают Азербайджан

24 января в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается мокрый снег. Ночью и утром в некоторых частях полуострова осадки примут интенсивный характер. Умеренный северо-западный ветер будет периодически усиливаться, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью и днем составит от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 771 мм рт. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки в виде снега. Восточный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 2-6 градусов мороза, днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, ночью в горах ожидается 12-17 градусов мороза, днем – 5-10 градусов мороза. На дорогах возможен гололед.