За оружием: израильская делегация отправилась в США

В США прибыла израильская высокопоставленная делегация для встречи с американскими военными и представителями оборонной промышленности. Об этом сообщают израильские СМИ.

Согласно информации, цель встречи – добиться немедленной сделки по закупке оружия для продолжения боевых действий и предотвращения нехватки боеприпасов и средств ведения войны. Среди прочего высокопоставленные представители системы обороны пытаются ввезти в Израиль тысячи единиц вооружения для самолетов ВВС, танковые и артиллерийские снаряды, бронетехнику и многое другое снаряжение, которое позволит ЦАХАЛ продолжать войну в секторе Газа наряду с возможной войной в Ливане.

Делегация, возглавляемая гендиректором Министерства обороны Эялем Замиром и главой отдела планирования ЦАХАЛ генерал-майором Эялем Харелем, также попытается инициировать доставку самолетов и боевых вертолетов в Израиль, однако этот процесс может занять годы.