Центробанк Турции готовится снова повысить учетную ставку

Центробанк Турции на первом в 2024 году заседании комитета по финансовой политике 25 января может повысить учетную банковскую ставку на 250 базисных пунктов, до 45%. Такие прогнозы делают многие местные экономисты, сообщает газета Dünya.

В декабре 2023 года регулятор повысил ставку с 40% до 42,5%.

По мнению аналитиков, ключевая ставка турецкого ЦБ в течение первых трех месяцев 2024 года будет на уровне 45%. Согласно прогнозам ЦБ Турции, к концу 2024 года учетная ставка составит 38,75%.

Центробанк Турции в июне 2023 года впервые за более чем два года повысил учетную ставку с 8,5% до 15%, после чего он регулярно пересматривает ее в сторону повышения.