Расширена кампания «Снизь сахар – продли жизнь!»

К акции теперь присоединились депутаты Милли Меджлиса Мушфиг Джафаров и Эмин Гаджиев. Подчеркнув важность снижения потребления сахара для здорового образа жизни, депутаты предложили гражданам присоединиться к акции.

До этого участниками акции «Снизь сахар - продли жизнь!» стали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, а также Министерство труда и социальной защиты населения, Госкомитет по делам семьи, женщин и детей, Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев, Агентство инноваций и цифрового развития и публичное юридическое лицо ABAD.

Следует отметить, что AQTA проводит широкую рекламную и агитационную деятельность, связанную с кампанией. В рамках этой программы подготавливается и представляется общественности образовательная информация, буклеты и видеоролики. Также особое внимание уделяется освещению информации, сюжетов и программ, связанных с предвыборной кампанией, в средствах массовой информации.

В программе Realda qida, транслируемой на телеканале Real, этой теме уделяется много внимания. До сих пор эксперты AQTA и Азербайджанского института пищевой безопасности обсуждали следующие темы: «Вред сахара, который мы потребляем», «Вред сахара для детей», «Сахар: мифы и факты», «Почему и как снижать потребление сахара?», «Вред сахара в контексте обязанностей субъектов пищевой промышленности». Также в программе проводились дискуссии с участием врачей, экспертов, пищевых инженеров и диетологов.

Отметим, что кампания AQTA «Снизь сахар - продли жизнь!» реализуется с целью пропаганды здорового образа жизни среди населения и поощрения граждан к здоровому питанию, в том числе к потреблению сахара в соответствии с нормами.